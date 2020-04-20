Академик РАН увидел сходства симптомов коронавируса и сезонной аллергии

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20 апреля 2020, 15:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия 24

фото: pixabay.com

Академик РАН, пульмонолог, заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Александр Чучалин заявил, что врачей следует подготовить к периоду появления сезонной аллергии, т.к. симптомы COVID-19 могут быть похожи.

"Чего я опасаюсь … сейчас начинается период аллергических заболеваний... особенно первая половина мая… в Москве порядка 20-30% населения - это люди, которые страдают аллергией. А симптомы те же самые", - пояснил он.

Чучалин добавил, что медиков следует научить отличать одно заболевание от другого.

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