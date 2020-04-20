Вирусолог прокомментировал информацию о «странностях» коронавируса

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20 апреля 2020, 15:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Dmitry Golubovich/Global Look Press, Москва, коронавирус

Отличительная особенность COVID-19 заключается в том, что у зараженных развивается скрытая инфекция хронического типа, заявил вирусолог Анатолий Альтштейн. А большинство респираторных вирусов таких инфекций не дают.

Ранее Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров рассказал о замеченном необычном, странном действии коронавируса, возбудителя коронавирусной инфекции.

"Я не думаю, что мы имеем дело с чем-то неведомым. Коронавирусы широко распространены в животном мире", - прокомментировал это заявление профессор Альтштейн. Он добавил, что коронавирусы требуют серьезного изучения, "нужны в достаточном количестве тест-системы на выявление антител".