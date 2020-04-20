Главный инфекционист ФМБА сообщил о необычном и странном действии коронавируса COVID

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20 апреля 2020, 07:41 [ «Аргументы Недели» ]

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Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров рассказал о замеченном необычном, странном действии коронавируса, возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19.

Никифоров считает, что COVID-19 не следует канонам классической эпидемиологии, классического патогенеза ОРВИ. Как поделился Никифоров в программе Владимира Соловьёва, пневмония обычно хорошо прослеживалась на рентгеновском снимке, а сейчас при коронавирусной инфекции на рентгеновских снимках больного воспаления легких рассмотреть невозможно. Изменения в легких видно только на КТ.

Второе, на что обратил внимание Никифоров, это непонятное несоответствие изменений легких и самочувствия больного коронавирусом. Инфекционист говорит, что судя по снимку КТ, пациент с COVID должен находиться в реанимации, а он может не ощущать заболевания, чувствовать себя вполне хорошо. По словам Никифорова, несмотря на мнимое благополучие, потом идет «катастрофический обвал».

«Мы столкнулись с чем-то новым. Я бы не сказал, что это страшно, но все непонятное — все страшно», — считает Владимир Никифоров.

Владимир Никифоров - заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА.

Стало известно, что частое и тщательное мытье рук с мылом и регулярное использование антисептиков могут нанести вред организму человека.

Напомним, журналист Антон Красовский удивился, когда увидел зараженную коронавирусом нового типа девушку в клиническом госпитале Лапино. Девушка поступила в больницу в тяжелом состоянии. По их словам, ее привезли уже подключенной к аппарату ИВЛ.