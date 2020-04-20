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Врач объяснила, почему частое мытье рук и применение антисептиков могут нанести организму вред

, 07:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation News

Врач объяснила, почему частое мытье рук и применение антисептиков могут нанести организму вред
руки в мыле, pixabay.com
Врач-терапевт, дерматолог Лариса Алексеева объяснила, по какой причине частое и тщательное мытье рук с мылом и регулярное использование антисептиков могут нанести вред организму человека.
 
По словам Алексеевой, чрезмерно частое мытье и обеззараживание рук приводит к ликвидации флоры, которая сохраняет кожный иммунитет. У многих из-за этого возникают дерматиты. 
 
Врач подчеркнула, что избавиться от этой проблемы можно при помощи ношения перчаток по возможности, а также использования увлажняющих и питательных кремов.
 
Лариса Алексеева добавила, что соблюдение гигиены рук в период борьбы с COVID-19 является обязательным.
ЕТ

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