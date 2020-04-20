Врач объяснила, почему частое мытье рук и применение антисептиков могут нанести организму вред

Врач-терапевт, дерматолог Лариса Алексеева объяснила, по какой причине частое и тщательное мытье рук с мылом и регулярное использование антисептиков могут нанести вред организму человека.

По словам Алексеевой, чрезмерно частое мытье и обеззараживание рук приводит к ликвидации флоры, которая сохраняет кожный иммунитет. У многих из-за этого возникают дерматиты.

Врач подчеркнула, что избавиться от этой проблемы можно при помощи ношения перчаток по возможности, а также использования увлажняющих и питательных кремов.