В МЧС составили список необходимых для госпитализации вещей

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19 апреля 2020, 22:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

В рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям посоветовали в связи с текущей этимологической ситуацией в России быть готовым к внезапным ухудшениям состояния здоровья и возможной госпитализации заранее. Эксперты назвали вещи, которые понадобятся будущему пациенту.

В ведомстве отметили, что в первую очередь необходимо собрать следующие документы: паспорт, страховой полис и амбулаторную карточку, если она есть, а также антисептик и постоянно принимаемые лекарства.

Специалисты напомнили о средствах личной гигиены, а именно зубной щетке, полотенце, мыле, шампуне, туалетной бумаге и влажных салфетках. Кроме того, они советуют взять с собой пижаму, халат, тапочки (тряпочные и резиновые), нижнее белье и спортивный костюм, а также следует не забыть мобильный телефон, зарядку и банковскую карту, если она понадобится. Эксперты еще предлагают взять ноутбук или планшет.

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