Трамп позвонил главе Православной церкви поздравить с Пасхой

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20 апреля 2020, 17:47 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Дональд Трамп на фото пресс-службы Белого Дома

Президент США поздравил с Пасхой главу Патриархата греческой Православной церкви Стамбула Варфоломея I. Звонок был осуществлен по инициативе Дональда Трампа.

Поводом стала Пасха. Поэтому и разговор был посвящен вопросам православия. Дональд Трамп поздравил Варфоломея I с праздником. Поздравления были адресованы как от имени непосредственно американского лидера, так и от имени всего Белого дома.

Сообщается, что президент США выразил самые теплые пожелания православным общинам, которые находятся под патронатом православного Стамбула. Варфоломей ответил благодарностью за поддержку и интерес Дональда Трампа.

В ходе беседы обсуждался визит Варфоломея I в Соединенные Штаты. Он должен был состояться в мае. Однако поездка была перенесена на следующий год.

В сентябре в США состоятся выборы. И пока не известно произойдет ли встреча именно с Трампом. Или Вашингтон будет представлять уже другой человек.