Американцы недовольны Трампом на фоне пандемии, но рейтинг его вырос

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2 апреля 2020, 12:08 [ «Аргументы Недели» ]

Чем больше в стране страхов и жертв коронавируса, тем сильнее снижается индекс популярности действующего президента США Дональда Трампа. На сегодняшний день бывший вице-президент США, демократ Джозеф Байден обошёл Трампа по популярности, хотя соратники и журналисты обвиняют Байдена в политической сонливости.



Американцы разочаровываются в Трампе и возлагают на него ответственность за распространение коронавируса. По данным американских социологов, если бы выборы состоялись сегодня, то Байден победил бы с большим отрывом, набрав 51% голосов против 44,5% у Трампа. Правда, республиканцы говорят, что часть американцев ещё не определились за кого голосовать, а другая часть стесняется в соцопросах признаваться в своих симпатиях Трампу.



Критики обвиняют администрацию Белого дома, что она не смогла предвидеть масштаб пандемии и не предприняла превентивных мер. Действующей власти всегда достаётся за кризисы, провалы, эпидемии, стихийные бедствия, но не надо забывать, что в трудные времена народ всегда консолидируется с лидером нации. Это и может спасти рейтинг Трампа при прочих равных условиях. Примечательно, что в период пандемии рейтинг Трампа вырос, а не упал. Всё теперь зависит от его действий и экономических последствий карантина.



