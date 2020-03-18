Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Эксперт оценил события предвыборной гонки США

, 11:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Эксперт оценил события предвыборной гонки США
президент США Дональд Трамп, Oliver Contreras/Keystone Press Agency

Действующий президент США Дональд Трамп досрочно обеспечил себе формальную возможность переизбираться на второй срок. Эксперт Владимир Васильев в среду прокомментировал сложившуюся ситуацию.

Трамп ранее уверенно выиграл первичные выборы Республиканской партии во Флориде и Иллинойсе, передает Радио Sputnik.

Доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук Владимир Васильев подчеркнул, что у действующего президента США не было реальных конкурентов. Вопрос был лишь в том, какое количество республиканцев выступит за него. Трампу удалось собрать 11 миллионов голосов, а такая поддержка для лидера страны является невероятно важной.

Напомним, выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

ЕТ

Общество

Эксперт назвал три главных опасности ажиотажного спроса на продукты питания

Эксперт назвал три главных опасности ажиотажного спроса на продукты питания

Бывший заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РФ, доктор экономических наук Леонид Холод назвал три наиболее вероятных негативных последствия ажиотажного спроса на продукты.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью