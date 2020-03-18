Эксперт оценил события предвыборной гонки США

Действующий президент США Дональд Трамп досрочно обеспечил себе формальную возможность переизбираться на второй срок. Эксперт Владимир Васильев в среду прокомментировал сложившуюся ситуацию.
Трамп ранее уверенно выиграл первичные выборы Республиканской партии во Флориде и Иллинойсе, передает Радио Sputnik.
Доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук Владимир Васильев подчеркнул, что у действующего президента США не было реальных конкурентов. Вопрос был лишь в том, какое количество республиканцев выступит за него. Трампу удалось собрать 11 миллионов голосов, а такая поддержка для лидера страны является невероятно важной.
Напомним, выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.