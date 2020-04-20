Анкара хочет вывезти 25 тысяч человек из-за коронавируса

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20 апреля 2020, 16:22 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

президент Турции Реджеп Эрдоган на виртуальном саммите с главами других стран на фото Globallookpress.com/ Xu Suhui

Национальный турецкий авиаперевозчик начал масштабную эвакуацию граждан Турции со всего мира. Таким было распоряжение турецкого лидера Реджепа Эрдогана.

Граждан Турции планируется эвакуировать из 59 стран. Обещается вывезти около 25 тысяч человек.

«Туристы, студенты и временно трудоустроенные граждане смогут провести священный месяц Рамазан в кругу родных и близких», — сообщила пресс-служба национального турецкого авиаперевозчика.

В масштабной эвакуации будут задействованы 103 самолета. 25 тысяч человек планируется вывезти за 195 рейсов.

Ранее Турция упоминалась, как одна из наиболее ответственных стран. Несмотря на тяжелую ситуацию: страна находится на седьмой строчке «коронавирусного» рейтинга, — официальная Анкара входит в число стран с лучшими условиями поддержки населения в разгар пандемии.