Турция оказалась лучшей по поддержке населения в эпоху коронавируса

Официальная Анкара больше всех в мире сделала для того, чтобы поддержать собственных граждан. Об этом сообщило агентство Анадолу.
Турецкие журналисты обобщили информацию по всему миру. Они сравнили меры поддержки граждан в своей стране и в других государствах.
Сейчас официальная Анкара запретила увольнять людей в течение трех месяцев. Кроме того, турецкие власти оплачивают часть зарплаты временно неработающим гражданам. Турция выплачивает пенсионерам дополнительные средства. А пенсии доставляются на дом.
В Турции оказывают помощь предпринимателям. Бизнесу выплачивают субсидии. А финансовые организации открыли программы льготного кредитования.
Турция входит в десятку стран наиболее пострадавших от коронавируса. Сегодняшних данных от этой страны пока нет. На даже без них страна занимает седьмую строчку рейтинга COVID-19. Там выявлено 86 306 случаев заражения.