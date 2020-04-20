Турция оказалась лучшей по поддержке населения в эпоху коронавируса

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20 апреля 2020, 15:50 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: агентство Анадолу

Президент Турции Реджеп Эрдоган на фото Globallookpress.com/ Xinhua

Официальная Анкара больше всех в мире сделала для того, чтобы поддержать собственных граждан. Об этом сообщило агентство Анадолу.

Турецкие журналисты обобщили информацию по всему миру. Они сравнили меры поддержки граждан в своей стране и в других государствах.

Сейчас официальная Анкара запретила увольнять людей в течение трех месяцев. Кроме того, турецкие власти оплачивают часть зарплаты временно неработающим гражданам. Турция выплачивает пенсионерам дополнительные средства. А пенсии доставляются на дом.

В Турции оказывают помощь предпринимателям. Бизнесу выплачивают субсидии. А финансовые организации открыли программы льготного кредитования.

Турция входит в десятку стран наиболее пострадавших от коронавируса. Сегодняшних данных от этой страны пока нет. На даже без них страна занимает седьмую строчку рейтинга COVID-19. Там выявлено 86 306 случаев заражения.