В мире заражены коронавирусом почти 2,5 миллиона

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20 апреля 2020, 15:05 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Worldometer

"антикоронавирусная" месса в Италии на фото Globallookpress.com/ Marco Alpozzi

Количество зараженных COVID-19 в мире приблизилось к отметке в два с половинной миллиона человек. Львиная доля приходится на Соединенные Штаты. Таковы данные ресурса Worldometer.

Точное число выглядит внушительным. На момент написания этого текста в мире насчитывалось 2 422 286 заразившихся коронавирусом. И это еще без учета данных от стран, которые лидируют в списке.

Из пятерки государств, наиболее пострадавших от COVID-19, свежую статистику представили только официальный Берлин и Мадрид. Испания находится на втором месте. И сегодня там заразились 1536 человек. А буквально накануне медики насчитали там 4258 новых диагнозов.

Соединенные Штаты, Италия и Франция данные еще не предоставляли. Вчера в США заразились коронавирусом 25 844 человека. И теперь там насчитывается 764 636 зараженных.

На фоне этого выбиваются показатели Германии. Эта страна находится на пятом месте. Еще вчера там насчитали 2018 новых случаев заражения. А сегодня сообщается, что за сутки заразился только один новый пациент.