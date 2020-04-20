Меркель сочла «вакханалией» дискуссии о смягчении карантина в Германии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель подвергла жесткой критике дискуссии о смягчении карантинных мер, которые ведутся в некоторых немецких регионах. Политик назвала подобные обсуждения "вакханалией".

Дискуссии о смягчении карантинных мер начались еще на прошлой неделе в связи со снижением темпов прироста новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Меркель убеждена, что такие обсуждения могут свести на нет позитивный тренд в борьбе с пандемией, поскольку все меньше жителей Германии будут придерживаться правил ограничения контактов с другими людьми.