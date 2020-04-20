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Меркель сочла «вакханалией» дискуссии о смягчении карантина в Германии

, 13:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Меркель сочла «вакханалией» дискуссии о смягчении карантина в Германии
канцлер ФРГ Ангела Меркель, M. Popow via www.imago-images.de/www.imago-images.de
Канцлер ФРГ Ангела Меркель подвергла жесткой критике дискуссии о смягчении карантинных мер, которые ведутся в некоторых немецких регионах. Политик назвала подобные обсуждения "вакханалией".
 
Дискуссии о смягчении карантинных мер начались еще на прошлой неделе в связи со снижением темпов прироста новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 
 
Меркель убеждена, что такие обсуждения могут свести на нет позитивный тренд в борьбе с пандемией, поскольку все меньше жителей Германии будут придерживаться правил ограничения контактов с другими людьми.
 
Напомним, ранее сегодня стало известно, что на территории страны количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа увеличилось за прошедшие сутки на 1775. В общей сложности число заболевших в Германии составило 141 672.

 

ЕТ

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