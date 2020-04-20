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Количество зараженных коронавирусом в Германии превысило 140 тысяч человек

, 08:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Количество зараженных коронавирусом в Германии превысило 140 тысяч человек
анализ крови, Xinhua/Keystone Press Agency
На территории Германии количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа увеличилось за прошедшие сутки на 1775. В общей сложности число заболевших в стране составило 141 672.
 
Согласно последней информации института Роберта Коха, за сутки в Германии скончались 110 пациентов, зараженных COVID-19. Общее количество летальных исходов достигло к настоящему моменту 4404.
Врачи также уточнили, что с начала эпидемии вылечились около 91,5 тысячи человек, прирост выздоровевших на территории ФРГ составил примерно 3,5 тысячи.
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