Количество зараженных коронавирусом в Германии превысило 140 тысяч человек

На территории Германии количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа увеличилось за прошедшие сутки на 1775. В общей сложности число заболевших в стране составило 141 672.

Согласно последней информации института Роберта Коха, за сутки в Германии скончались 110 пациентов, зараженных COVID-19. Общее количество летальных исходов достигло к настоящему моменту 4404.