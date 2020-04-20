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В США считают, что Китай может первым получить вакцину от COVID-19

, 10:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В США считают, что Китай может первым получить вакцину от COVID-19
шприцы, pixabay.com

Экс-руководитель Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США Скотт Готлиб считает, что Китай может первым получить вакцину от коронавируса нового типа.

Скотт Готлиб подчеркнул, что препарат китайского производства может начать продаваться раньше, чем вакцина из США.

Специалист также отметил, что препарат, созданный в Китае на базе аденовирусного вектора, "не очень хорош". Бывший руководитель FDA добавил, что ученые из Соединенных Штатов к осени смогут получить одно или более средств лечения коронавирусной инфекции.

ЕТ

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