Политолог: торговые барьеры после призыва ВОЗ к G20 сняты не будут

Аргументы Недели → Экономика 13+

20 апреля 2020, 10:07 [ «Аргументы Недели» ]

ВОЗ, Sascha Steinach via www.imago-im/www.imago-images.de

Доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ, кандидат исторических наук Вадим Трухачев высказал мнение о том, будут ли сняты торговые барьеры после призыва ВОЗ к G20.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что странам "большой двадцатки" следует устранить препятствия в торговле и начать сотрудничество в целях увеличения объемов производства и распределения товаров на фоне распространения COVID-19.

Вадим Трухачев в беседе с Радио Sputnik отметил, что страны вряд ли снимут ограничения. Более того, по мнению эксперта, могут появиться другие барьеры. В частности страны обвиняют друг друга в намеренном или ненамеренном распространении коронавируса. "Так что сотрудничества не будет", – заключил Трухачев.