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ВОЗ: в Фонд солидарности по борьбе с коронавирусом поступило 150 млн долларов

, 21:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

ВОЗ: в Фонд солидарности по борьбе с коронавирусом поступило 150 млн долларов
доллары, pixabay.com

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в Фонд солидарности, созданный для финансирования борьбы с коронавирусом поступило 150 млн долларов.

Вышеуказанная сумма поступила в фонд от 245 тыс. частных лиц и организаций. Данные средства позволяют ВОЗ приобретать персональное защитное оборудование, средства для лабораторной диагностики и прочие необходимые материалы для стран, нуждающихся в помощи.

Тедрос Аданом Гебрейесус в пятницу, 17 апреля, выразил солидарность с работниками здравоохранения, которые ежедневно ведут ожесточенную борьбу с пандемией COVID-19 "на передовой".

ЕТ

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