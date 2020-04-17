ВОЗ: в Фонд солидарности по борьбе с коронавирусом поступило 150 млн долларов

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в Фонд солидарности, созданный для финансирования борьбы с коронавирусом поступило 150 млн долларов.

Вышеуказанная сумма поступила в фонд от 245 тыс. частных лиц и организаций. Данные средства позволяют ВОЗ приобретать персональное защитное оборудование, средства для лабораторной диагностики и прочие необходимые материалы для стран, нуждающихся в помощи.

Тедрос Аданом Гебрейесус в пятницу, 17 апреля, выразил солидарность с работниками здравоохранения, которые ежедневно ведут ожесточенную борьбу с пандемией COVID-19 "на передовой".