Экс-председатель ВОЗ предсказал Британии минимум 5-6 волн коронавируса

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17 апреля 2020, 20:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

Бывший председатель ВОЗ Энтони Костелло оценил ситуацию с распространением коронавируса в Великобритании и предрек стране аж 10 волн эпидемии. По словам профессора, одна только первая волна может унести до 40 тысяч жизней.

Специалист отметил, что уже в больницах Великобритании из-за коронавируса скончалось по меньшей мере 14 тысяч человек. Костелло считает, что после первой победы над коронавирусом инфицированными окажутся всего 10-15% британцев. При этом чтобы большая часть населения страны получило иммунитет, требуется еще минимум 5 или 6 таких волн, после чего количество переболевших COVID-19 превысит 60%.