Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Экс-председатель ВОЗ предсказал Британии минимум 5-6 волн коронавируса

, 20:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Экс-председатель ВОЗ предсказал Британии минимум 5-6 волн коронавируса
Фото: pixabay.com

Бывший председатель ВОЗ Энтони Костелло оценил ситуацию с распространением коронавируса в Великобритании и предрек стране аж 10 волн эпидемии. По словам профессора, одна только первая волна может унести до 40 тысяч жизней.

Специалист отметил, что уже в больницах Великобритании из-за коронавируса скончалось по меньшей мере 14 тысяч человек. Костелло считает, что после первой победы над коронавирусом инфицированными окажутся всего 10-15% британцев. При этом чтобы большая часть населения страны получило иммунитет, требуется еще минимум 5 или 6 таких волн, после чего количество переболевших COVID-19 превысит 60%.

АБ

В мире

В Госдуме предсказали гибель Украины в случае ракетной атаки Киева по России

В Госдуме предсказали гибель Украины в случае ракетной атаки Киева по России

Юрий Швыткин, депутат Госдумы, спрогнозировал, какие последствия ждут Украину в случае ракетного удара Киева по территории Российской Федерации. По данному вопросу парламентарий высказался в беседе со СМИ.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью