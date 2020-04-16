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В ВОЗ обеспокоены скоростью распространения COVID-19 в России

, 16:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В ВОЗ обеспокоены скоростью распространения COVID-19 в России
Фото: pixabay.com

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что в ВОЗ обеспокоены темпами распространения коронавируса в России и ряде других государств.

От отметил, что следующие несколько недель окажутся критически важными для Европы. По словам Клюге, в некоторых государствах зафиксирована положительная динамика, однако другие страны показывают все более мрачные результаты.

«Скромные позитивные сигналы из одних стран омрачаются стабильным или увеличивающимся количеством новых случаев в других, включая Великобританию, Турцию, Украину, Белоруссию и Россию», - заявил он.

АБ

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