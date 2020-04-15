Захарова прокомментировала стремление США найти «виноватых»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала стремление Вашингтона продемонстрировать свою «безгрешность» и выставить виноватыми ВОЗ.
Захарова отметила, что в Соединенных Штатах политики вечно ищут, кого можно обвинить в их собственных просчетах. В этот раз виновными назначили ВОЗ – Дональд Трамп заявил о прекращении финансирования организации.
«У политиков этой страны всегда кто-то виноват: в пандемии — Китай и ВОЗ, в проигрыше Клинтон — Россия, в проблемах американской медицины — лично Путин. Главное найти мифическую "пробирку" и предъявить ее миру в качестве доказательства виновности других и своей безгрешности», - считает Захарова.