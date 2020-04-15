Захарова прокомментировала стремление США найти «виноватых»

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15 апреля 2020, 11:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: globallookpress.com/ Photographer: © MFA Russia

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала стремление Вашингтона продемонстрировать свою «безгрешность» и выставить виноватыми ВОЗ.

Захарова отметила, что в Соединенных Штатах политики вечно ищут, кого можно обвинить в их собственных просчетах. В этот раз виновными назначили ВОЗ – Дональд Трамп заявил о прекращении финансирования организации.

«У политиков этой страны всегда кто-то виноват: в пандемии — Китай и ВОЗ, в проигрыше Клинтон — Россия, в проблемах американской медицины — лично Путин. Главное найти мифическую "пробирку" и предъявить ее миру в качестве доказательства виновности других и своей безгрешности», - считает Захарова.