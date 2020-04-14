Захарова сообщила о сложной ситуации в США у более 70 российских школьников

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14 апреля 2020, 19:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МИД РФ

фото: Мария Захарова, сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о тяжелой ситуации, в которой оказались обучающиеся по специальной образовательной программе в Соединённых Штатах 74 старшеклассника из РФ. По ее словам, данная инициатива осуществлялась в тайне от российских властей.

«Теперь ее реализация в "пожарном" порядке сворачивается из-за пандемии. Принимающая сторона не несет никакой ответственности за детей, и до сих пор даже не предоставили списков и сведений об их конкретном местопребывании», - отметила дипломат.

Захарова добавила, что дипмиссия получает обращения от несовершеннолетних россиян, которые хотят вернуться на родину. По ее словам, организаторы и принимающие семьи буквально выставляют их за дверь.

«МИД России не был поставлен в известность ни о каких программах, предполагающих вывоз наших школьников в США … но в Вашингтоне не успокоились и стали действовать тайком … В настоящее время добиваемся предоставления исчерпывающей информации о наших школьниках с указанием их точного количества, фамилий и имен, местонахождения, названий учебных заведений, контактных данных тех, кто отвечал за пребывание детей в США», - объяснила она.