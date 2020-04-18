Турчинов оценил создание «ракетного щита» Украины

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18 апреля 2020, 11:26 [ «Аргументы Недели» ]

А. Турчинов, фото из соцсети

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов оценил созданный якобы им «ракетный щит» Незалежной. Во время видеоконференции Киевского форума по безопасности Турчинов заявил, что для него «личным приоритетом было построение ракетного щита Украины, ракетная программа».

«Я стоял за ее созданием и контролировал ее реализацию», - заявил он и подчеркнул, что «ракетный щит» Украины был создан благодаря его работе. По словам Турчинова, Украина обладает ракетами, которые могут уничтожать цели на большом расстоянии и крылатыми ракетами для поражения морских целей в Черном и Азовском морях.

Директор Павлоградского химического завода Леонид Шиман ранее заявил, что в случае наступления со стороны России Украина может нанести удар реактивной системой залпового огня «Ольха» по Ростовской области.