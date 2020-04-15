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Директор украинского завода по производству ракетного топлива пригрозил ударом по Ростовской области

, 16:59 [ «Аргументы Недели» ]

Директор украинского завода по производству ракетного топлива пригрозил ударом по Ростовской области
Volodymyr Strumkovskiy, ggloballookpress.com

Леонид Шиман, директор украинского Павлоградского химического завода, производящего, перерабатывающего и утилизирующего ракетное топливо, заявил о наличии у Украины реактивных систем залпового огня "Ольха", которые способны нанести ракетный удар по российской территории, по нефтеперерабатывающему заводу в Ростовской области.

Шиман пригрозил, что Украина обладает достаточными вооружениями, чтобы нанести удары по критически важным инфраструктурным объектам в России, отвечающим за жизнеобеспечение приграничных регионов.

"Удары "Ольхой" могут быть нанесены по объектам критической инфраструктуры РФ, вроде того же НПЗ "Каменский" в городе Каменск-Шахтинский", - пригрозил директор Павлоградского химзавода.

В Госдуме оценили угрозу  Шимана о возможности нанесения удара по российскому НПЗ.

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