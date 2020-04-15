В Госдуме оценили слова главы украинского химзавода о возможности удара по российскому НПЗ

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15 апреля 2020, 11:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Госдума, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик оценил слова директора украинского Павлоградского химзавода Леонида Шимана о возможности нанесения удара по российскому нефтеперерабатывающему заводу.

Ранее Леонид Шиман не исключил, что по инфраструктурным объектам в России может быть нанесен ракетный удар с помощью системы залпового огня "Ольха". В частности, по его словам, это может коснуться НПЗ в Ростовской области.

Дмитрий Белик в беседе с RT заметил, что весь мир в настоящий момент борется с пандемией COVID-19, разные страны оказывают друг другу помощь, а украинские элиты в эти непростые времена продолжают "грезить о войне" с Россией. Парламентарий заметил, что директор Павлоградского химзавода утверждает, что украинское "чудо-оружие" способно стать для РФ серьезной угрозой, однако на деле эта тема "давно устарела". Депутат заключил: "Пора переходить к налаживанию диалога между странами".