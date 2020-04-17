Российский дипломат назвал виновного в пандемии смертельно опасного COVID-19

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17 апреля 2020, 13:04 [ «Аргументы Недели» ]

Китайские медики, Hu Huhu / globallookpress.com

В пандемии смертельно опасного коронавируса COVID-19 виноваты власти Китайской Народной Республики. С соответствующим заявлением выступил на своем YouTube-канале российский дипломат Николай Платошкин.

Как отметил Платошкин, официальный Пекин либо не боролся, либо поощрял убийство диких животных, от которых человеку передался COVID-19. Также дипломат допустил, что китайская сторона промедлила с предупреждением международному сообществу о начавшемся распространении болезни.

Николай Платошкин считает, что у государств, пострадавших от коронавируса, есть право потребовать от КНР компенсации своих потерь.

Ранее сегодня сообщалось, что число умерших от COVID-19 жителей России достигло 273.