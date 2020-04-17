Количество инфицированных коронавирусом COVID-19 превысило в России 32 тысячи

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17 апреля 2020, 11:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Медик, Xinhua / globallookpress.com

Число зарегистрированных на территории Российской Федерации случаев COVID-19 превысило 32 тысячи. Соответствующие сведения распространили сегодня отечественные интернет-СМИ.

В информации, приведенной ТАСС, говорится, что за прошедшие сутки диагноз «коронавирус» поставили в стране 4 069 пациентам. По данным на четверг, 16 апреля, в России было выявлено 27 938 случаев инфицирования.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Александр Эдигер, российский врач-патологоанатом, рассказал об отличиях коронавируса COVID-19 от обычной пневмонии. По данному вопросу специалист высказался в беседе с журналистами.