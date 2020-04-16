Патологоанатом о причине смерти людей с COVID-19: «Это никакая не пневмония»

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16 апреля 2020, 12:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Общественная служба новостей»

Медик, Yuan Mengchen / globallookpress.com

Александр Эдигер, российский врач-патологоанатом, рассказал о причине смерти пациентов, зараженных коронавирусом COVID-19. По словам медицинского специалиста, «это никакая не пневмония».

Как отметил Эдигер, при пневмонии в легких развивается воспаление, которое провоцируют микробы и вирусы. При этом воспаление «имеет достаточно ограниченный по времени процесс».

У человека, заболевшего коронавирусом, наблюдается поражение стенок сосудов и клеток крови. По словам врача, под ударом оказываются рецепторы, «которые есть не только в легких, но и в сосудах, и в пищеварительном тракте».

Александр Эдигер добавил, что COVID-19, согласно выводам, сделанным исследователями из Китая, «поражает гемоглобин в эритроцитах». Из-за этого заболевшие испытывают нехватку кислорода.

Ранее в четверг сообщалось, что Георгий Кудинов, вылечившийся от коронавируса журналист, поведал о «странностях» данного недуга.