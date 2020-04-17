Число умерших от коронавируса COVID-19 жителей России достигло 273 человек

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17 апреля 2020, 11:43 [ «Аргументы Недели» ]

Медик, Xinhua / globallookpress.com

Обнародована новая статистика по умершим от коронавируса COVID-19 жителям Российской Федерации. Соответствующую информацию опубликовал сегодня в Telegram оперативный штаб, занимающийся борьбой с распространением болезни на территории страны.

В штабе рассказали, что количество жертв коронавируса выросло в России до 273. За прошедшие сутки медицинские специалисты зафиксировали 41 летальный исход.

Ранее в пятницу появились сведения, согласно которым в стране зарегистрировали 4 069 новых случаев инфицирования COVID-19. Общее количество зараженных с момента начала эпидемии коронавируса превысило 32 тысячи.