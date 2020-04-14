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В Таиланде умер судмедэксперт из-за коронавируса после контакта с мертвецом

, 18:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Daily Mail

В Таиланде умер судмедэксперт из-за коронавируса после контакта с мертвецом
фото: pixabay.com

В Таиланде зарегистрирована смерть судмедэксперта из-за осложнений, вызванных коронавирусом нового типа. Однако последние дни пациент ни с кем не контактировал, кроме умерших, во время работы.

Специалисты отметили, что вероятность передачи инфекции от живого человека маловероятна. При этом они уверены, что вирус после смерти носителя  живет в организме недолго.

Однако, под данным ВОЗ, легкие людей, умерших от пневмонии, вызванной новой инфекцией, могут предоставлять опасность, если их неправильно обрабатывать во время вскрытия.

Организации здравоохранения призвали судмедэкспертов и патологоанатомов соблюдать меры предосторожности, а также проводить дезинфекцию в своем отделении.

Известно, что в мире еще не было выявлено случаев заражения коронавирусом нового типа от трупов.

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