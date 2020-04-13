Суд признал незаконным решение кабмина Молдавии о поддержке населения во время пандемии коронавируса

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13 апреля 2020, 21:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

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Конституционный суд (КС) Молдавии 13 апреля отменил пакет «антикризисных» мер, утвержденный правительством по предложению президента Игоря Додона. В решении отмечается, что меры были приняты с нарушением процедур.

Правительство Молдавии пообещало выплату обещанных социальных пособий населению и существенную помощь предпринимателям, а также другие меры для преодоления кризиса. Заседание парламента для обсуждения этого закона не состоялось из-за отсутствия кворума, поэтому было решено, что изменения в законодательство вступили в силу автоматически.

Власти Молдавии сообщили о 1712 зарегистрированных случаях коронавируса, 35 человек скончались, семеро из них - из Приднестровья.