Суд признал незаконным решение кабмина Молдавии о поддержке населения во время пандемии коронавируса

Конституционный суд (КС) Молдавии 13 апреля отменил пакет «антикризисных» мер, утвержденный правительством по предложению президента Игоря Додона. В решении отмечается, что меры были приняты с нарушением процедур.
Правительство Молдавии пообещало выплату обещанных социальных пособий населению и существенную помощь предпринимателям, а также другие меры для преодоления кризиса. Заседание парламента для обсуждения этого закона не состоялось из-за отсутствия кворума, поэтому было решено, что изменения в законодательство вступили в силу автоматически.
Власти Молдавии сообщили о 1712 зарегистрированных случаях коронавируса, 35 человек скончались, семеро из них - из Приднестровья.