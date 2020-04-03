Приднестровье закрыло границу с Кишинёвом вместе с врачами

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3 апреля 2020, 15:23 [ «Аргументы Недели» ]

В связи с этим молдавские власти обратились к миссии ОБСЕ в Кишиневе с просьбой повлиять на своего соседа. До сего дня некоторые приднестровские врачи ездили на работу в молдавские сёла, но коронавирус заставил закрыть границы. Врачам предложено работать на месте.



Тирасполь обвиняет Кишинёв в несвоевременном принятии мер по борьбе с коронавирусом, из-за чего и пришлось закрыть границы. В ответ звучит, что в республике не хватает врачей, и прислать кого-то в приграничную с Приднестровьем зону невозможно. Одна часть молдавских врачей заболела, другая уехала в соседнюю Европу на заработки. Так что врагам надо как-то выживать сообща. Но Приднестровье проявляет несгибаемость - пусть врачи сделают выбор по какую сторону границы они будут жить и работать.



В Приднестровье введён жёсткий режим самоизоляции, ограничено передвижение граждан. Но здесь нет лабораторий для проведения медицинских анализов и тестов. До этого они делались в Кишинёве. Так что в условиях гуманитарной катастрофы или пандемии сторонам всё-таки придётся прийти к консенсусу.



