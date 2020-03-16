Молдавия объявила красный уровень опасности из-за коронавируса

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16 марта 2020, 18:06 [ «Аргументы Недели» ]

Правительство Молдавии приняло решение о введении в стране повышенного уровня опасности из-за коронавируса. Власти надеются, что до Пасхи ситуация стабилизируется, однако само население уверено, что именно во время религиозных праздников вирус может начать стремительное распространение.



Молдавия является государством с православной религией, причём именно Пасха здесь один из главных праздников. К ней готовятся все граждане страны и отмечают с большим размахом. Люди ходят в храмы, посещают могилы родственников. На праздник приезжают гости из-за рубежа, в том числе из Италии, где самый высокий уровень заболеваемости. После этого многие молдаване не планируют возвращаться в Италию и ряд других государств Европы. Они намерены искать работу в России.



Украина уже закрыла границу, приняв молдаван за итальянцев. Население страны активно скупает еду в магазинах. Правительство призывает не поднимать панику, гарантируя, что продовольствия хватит на всех. Все прибывающие в страну из Европы помещаются на карантин.



