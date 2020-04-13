В Италии больше 20 тысяч умерло из-за нового коронавируса

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13 апреля 2020, 20:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Duilio Piaggesi/Keystone Press Agency

Число умерших больных COVID-19 за сутки в Италии составило 566, оно снова увеличилось по сравнению с предыдущим показателем (431 человек), заявил на брифинге глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

Общее количество жертв эпидемии в Италии достигло 20 465. Число ныне зараженных коронавирусом выросло на 1363 человек. Число выздоровевших достигло 35 435. За день оно выросло на 1224 человек. Вторую неделю снижается число госпитализаций в отделения интенсивной терапии.

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что чрезвычайная ситуация из-за распространения COVID-19 будет иметь затяжной характер, а ее экономические последствия можно сопоставить с ущербом от войны.

В пятницу, 10 апреля, стало известно, что власти Италии приняли решение продлить режим карантина из-за распространение коронавируса нового типа. Об этом заявил итальянский премьер Джузеппе Конте.