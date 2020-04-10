В Италии продлен режим карантина

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10 апреля 2020, 21:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

магазин в Италии, Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency

Вечером в пятницу, 10 апреля, стало известно, что власти Италии приняли решение продлить режим карантина из-за распространение коронавируса нового типа. Об этом заявил итальянский премьер Джузеппе Конте.

Согласно последней информации, карантин в связи с COVID-19 будет продлен на территории Италии до 3 мая.

Ранее сегодня местные власти отметили, что за минувшие сутки количество жертв коронавируса нового типа на итальянской территории увеличилось на 579 человек. Число граждан, зараженных коронавирусной инфекцией, в настоящий момент приближается к 100 тысячам.