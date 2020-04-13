Глава МИД Италии сравнил последствия пандемии COVID-19 с ущербом от войны

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что чрезвычайная ситуация из-за распространения COVID-19 будет иметь затяжной характер, а ее экономические последствия можно сопоставить с ущербом от войны.

Дипломат отметил, что ситуация с коронавирусом нового типа затронула каждого человека, обострила трудности наиболее уязвимых слоев населения и изменила привычки людей.

Ди Майо добавил, что Европа в сложившихся тяжелых условиях до сих пор не продемонстрировала должную солидарность и не стала одной командой. По словам министра, были продемонстрированы индивидуализм и даже эгоизм. Он убежден, что данная ситуация должна стать поводом для размышлений не только для итальянцев, но и для всех жителей Европы.