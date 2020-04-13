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Глава МИД Италии сравнил последствия пандемии COVID-19 с ущербом от войны

, 10:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Глава МИД Италии сравнил последствия пандемии COVID-19 с ущербом от войны
коронавирус в Италии, Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что чрезвычайная ситуация из-за распространения COVID-19 будет иметь затяжной характер, а ее экономические последствия можно сопоставить с ущербом от войны.

Дипломат отметил, что ситуация с коронавирусом нового типа затронула каждого человека, обострила трудности наиболее уязвимых слоев населения и изменила привычки людей.

Ди Майо добавил, что Европа в сложившихся тяжелых условиях до сих пор не продемонстрировала должную солидарность и не стала одной командой. По словам министра, были продемонстрированы индивидуализм и даже эгоизм. Он убежден, что данная ситуация должна стать поводом для размышлений не только для итальянцев, но и для всех жителей Европы.

 
ЕТ

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