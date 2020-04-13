Лукашенко возмутило ношение масок в деревне: «Сними маску, подыши свежим воздухом»

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13 апреля 2020, 14:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Sputnik Беларусь

Фото: Александр Лукашенко, kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что граждане республики «перегнули» с ношением медицинских масок в период пандемии нового коронавируса. По его словам, люди начали носить их даже в поле, где нет людей.

«Слушайте, мы уже тоже перегнули с этими масками. Я вчера проехал по Минской области… Люди выходят из деревни на поле. И идет человек: один - ветер такой, погода сейчас хорошая, сухая - и маска на лице… Сними маску, подыши свежим воздухом. Ну если ты в городе, где огромное количество людей, одень и ходи час-два», - высказал президент.

Лукашенко отметил, что такое поведение показывает перенапряжение людей. Он призвал взвешенно подходить к использованию средств индивидуальной защиты.

Кроме того, белорусский лидер добавил, что пока не хочет закупать дорогие средства защиты в других странах, а наладит производство в своей.