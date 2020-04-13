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Лукашенко призвал всех лежащих в больницах Белоруссии бороться за свои жизни

, 13:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Лукашенко призвал всех лежащих в больницах Белоруссии бороться за свои жизни
президент Белоруссии Александр Лукашенко, Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com
Белорусский лидер Александр Лукашенко призвал жителей республики, которые сейчас лежат в больницах, не опускать руки на фоне "коронавирусного психоза" и бороться за свои жизни при любых заболеваниях.
 
Александр Лукашенко в понедельник, 13 апреля, принял с докладом главу администрации президента Игоря Сергеенко, председателя верхней палаты парламента Наталью Кочанову, а также главу Минздрава Белоруссии Владимира Караника.
 
Глава страны обратился ко всем пациентам, которые в настоящий момент находятся в медицинских учреждениях с разными заболеваниями. Лукашенко отметил, что у многих опускаются руки, но добавил, что им следует собраться, настроиться на выздоровление и бороться за жизнь
ЕТ

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