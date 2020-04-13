Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Две пациентки с коронавирусом скончались во Владимирской области

, 12:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Две пациентки с коронавирусом скончались во Владимирской области
коронавирус в России, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Во Владимирской области скончались две женщины, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция. Общее количество летальных исходов от COVID-19 на территории региона выросло до трех.
 
Ранее сообщалось, что во Владимирской области выявили 84 случая заражения коронавирусом нового типа, в конце марта в регионе зафиксировали первую смерть пациента с COVID-19 – в Коврове скончался мужчина 1971 года рождения. 11 апреля в Петушках умерли две женщины 1940 и 1965 годов рождения с диагнозом "коронавирусная инфекция".
 
Медики сейчас продолжают борьбу за жизнь врача скорой медицинской помощи – 59-летней женщины. Ее состояние оценивается как тяжелое.
ЕТ

Общество

Цифровые пропуска на поездки по Москве станут обязательными с 15 апреля

Цифровые пропуска на поездки по Москве станут обязательными с 15 апреля

Если вы передвигаетесь пешком и соблюдаете ограничения, установленные указом Мэра Москвы № 12-УМ, цифровой пропуск вам не понадобится. Если вы передвигаетесь на работу или едете в транспорте в личных целях, вам понадобится пропуск.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью