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В Пермском крае коронавирус подозревается еще у 73 пациентов

, 11:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Пермском крае коронавирус подозревается еще у 73 пациентов
пробирка, pixabay.com
В Пермском крае коронавирусная инфекция подозревается еще у 73 человек. Первичные анализы вышеуказанных граждан на COVID-19 оказались положительными, ожидаются результаты из федеральных лабораторий.
 
Подчеркивается, что 73 человека с подозрением на коронавирус нового типа находятся в стационаре в условиях изоляции.
 
По состоянию на 13 апреля общее количество выявленных заболевших COVID-19 на территории Пермского края достигло 60, из них скончались трое. 15 пациентов выздоровели, а еще 42 человека по-прежнему находятся в стационаре. 1778 жителей региона, которые контактировали с зараженными или вернулись из-за границы, остаются на карантине.
ЕТ

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