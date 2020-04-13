В Псковской области скончался третий пациент с COVID-19

На территории Псковской области скончался третий пациент, у которого была ранее диагностирована "коронавирусная инфекция". Известно, что у человека было сопутствующее онкологическое заболевание.

Губернатор Михаил Ведерников добавил, что в регионе не изменилась строчка выздоровевших. Кроме того, два человека в Псковской области находятся в тяжелом состоянии.