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В Псковской области скончался третий пациент с COVID-19

, 11:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Псковской области скончался третий пациент с COVID-19
респиратор, перчатки, pixabay.com
На территории Псковской области скончался третий пациент, у которого была ранее диагностирована "коронавирусная инфекция". Известно, что у человека было сопутствующее онкологическое заболевание.
 
Губернатор Михаил Ведерников добавил, что в регионе не изменилась строчка выздоровевших. Кроме того, два человека в Псковской области находятся в тяжелом состоянии.
 
Напомним, согласно информации регионального оперштаба, по состоянию на вечер воскресенья, 12 апреля, в Псковской области был подтвержден 21 случай заражения COVID-19. Заражение коронавирусом подозревается еще у 10 человек. Шесть местных жителей вылечились.
ЕТ

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