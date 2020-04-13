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Бывший полковник РФ указал на единственный путь прекращения войны в Донбассе

, 10:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: iReactor

Бывший полковник РФ указал на единственный путь прекращения войны в Донбассе
Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Российский военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал информацию о том, что украинская сторона размещает бронетехнику в подконтрольных населенных пунктах вблизи участков разведения в Донбассе. По данному вопросу специалист высказался в беседе с журналистами.

Литовкин отметил, что, перебрасывая к линии фронта технику, Киев демонстрирует свою решимость. Также, как полагает аналитик, данные действия призваны продемонстрировать жителям Украины, что команда президента Владимира Зеленского продолжает работу по возвращению территорий, занимаемых самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Виктор Литовкин добавил, что наращивание украинских сил в зоне боевых действий входит в противоречие с минскими договоренностями. Урегулировать конфликт можно только с помощью выполнения данных соглашений, считает экс-полковник.

Ранее сообщалось, что политический консультант Анатолий Вассерман допустил наступление Киева на республики Донбасса в период эпидемии коронавируса COVID-19.

 

ДЦ

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