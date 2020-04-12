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Бориса Джонсона выписали из больницы

, 18:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Бориса Джонсона выписали из больницы
Фото: globallookpress.com/ Photographer © MFA Russia Press Service

Британский премьер-министр Борис Джонсон записал обращение к жителям страны, в котором поблагодарил врачей за спасение своей жизни. Утром Джонсона выписали из больницы, в которой премьера лечили от коронавирусной инфекции.

«Сегодня я покинул госпиталь после недели, в течение которой Национальная служба здравоохранения спасла мне, без всяких сомнений, жизнь», - сказал премьер-министр Великобритании.

Он призвал всех жителей страны соблюдать режим самоизоляции, поскольку это является действенным средством в борьбе с коронавирусом. По словам Джонсона, победить COVID-19 можно только вместе.

АБ

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