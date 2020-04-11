All is going well. Премьер-министр Великобритании поправляется

Аргументы Недели → В мире 13+

11 апреля 2020, 13:49 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Борис Джонсон в больнице, фото: соцсети

Хорошие новости! Борису Джонсону, недавно находящемуся под аппаратом ИВЛ, стало лучше. Его уже перевели в общую палату. Система вентиляции лёгких ему более не требуется.

5 апреля стало известно, что премьер-министра Великобритании госпитализировали. Сейчас же его состояние, по словам врачей, вполне стабильное. Он ходит по палате, общается медиками и сохраняет позитивный настрой. «Я мысленно со всеми вами», - обращается Борис Джонсон ко всем британским подданным.

Ещё недавно шли разговоры об ухудшении состояния премьер-министра. Многие опасались, что Борис Джонсон покинет этот мир. Но всё обошлось. И это вполне нормально. Ведь все мы забываем, что от инфекции Covid-19 можно вылечиться и продолжить нормальную жизнь. Не всё так страшно. Далеко не все люди умирают от этой болезни. Уже скоро Борис планирует вернуться к работе и, вероятно, даст нам об этом знать из нового видеосообщения. Будем следить за здоровьем премьера Джонсона и желать ему самого лучшего в жизни.