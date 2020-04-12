Трамп скоро примет решение о сроке снятия санитарных ограничений в США

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что в скором времени примет решение о том, когда на территории страны снимут введенные из-за нового коронавируса санитарные ограничения.

Трамп подчеркнул, что в настоящий момент создается консультативный совет с участием ряда выдающихся лидеров "буквально из всех сфер", в частности, политики, медицины и бизнеса. Американский лидер добавил, что учтет мнение "многих умных людей" и примет решение о снятии санитарных ограничений.

Напомним, 29 марта Трамп объявил о продлении до 30 апреля действия санитарных ограничений.

В США выявлено более 527 тысяч случаев заражения COVID-19. Скончались свыше 20,5 тысяч человек.