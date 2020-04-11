США приготовили санкции для отказывающихся вывозить своих граждан стран

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11 апреля 2020, 09:32 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подписал указ, согласно которому могут быть наложены визовые ограничения на страны, которые не организуют эвакуацию своих граждан или откладывают ее по необоснованным причинам. Об этом сообщили в пятницу, 10 апреля, в пресс-службе Белого дома.

В документе говорится, что санкции будут наложены на «страны, которые отказываются или необоснованно откладывают прием своих граждан, подданных, граждан или резидентов из Соединенных Штатов во время продолжающейся пандемии, вызванной SARS-CoV-2».

Ранее сообщалось, что в США зафиксирован печальный рекорд – за сутки в стране скончалось от коронавируса более 2 тысяч человек.