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В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Трампа

, 08:59 [ «Аргументы Недели» ]

В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Трампа
Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

В Кремле рассказали, о чем разговаривал президент РФ Владимир Путин со своим американским коллегой Дональдом Трампом по телефону. Переговоры состоялись в пятницу, 10 апреля.

«Проведён обмен мнениями о ситуации на глобальном нефтяном рынке, включая прорабатываемую в рамках «ОПЕК плюс» договорённость относительно сокращения объёмов добычи в целях стабилизации мировых цен на нефть», - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что Россия и США продолжат проводить консультации в данной сфере. При этом Трамп сообщил о своих контактах с лидерами ряда нефтедобывающих стран.

Кроме того, руководители обеих стран обсудили меры, предпринимаемые в борьбе с коронавирусной инфекцией, а также затронули «актуальные аспекты двусторонних отношений, включая сотрудничество в космосе».

Ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салман Аль Саудом.

БА

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