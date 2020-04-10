Путин провел переговоры по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент Российской Федерации Владимир Путин в пятницу, 10 апреля, провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салман Аль Саудом. Об этом сообщили в Кремле.

Согласно последней информации, стороны в рамках телефонной беседы обсудили вопросы, связанные с переговорами в рамках ОПЕК+, в частности, коснулись темы снижения объемов добычи нефти. Известно, что Владимир Путин и Мухаммед ибн Салман Аль Сауд условились продолжить контакты по вышеуказанной теме.