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Путин провел переговоры по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии

, 22:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Путин провел переговоры по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии
президент России Владимир Путин, XinHua
Президент Российской Федерации Владимир Путин в пятницу, 10 апреля, провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салман Аль Саудом. Об этом сообщили в Кремле.
 
Согласно последней информации, стороны в рамках телефонной беседы обсудили вопросы, связанные с переговорами в рамках ОПЕК+, в частности, коснулись темы снижения объемов добычи нефти. Известно, что Владимир Путин и Мухаммед ибн Салман Аль Сауд условились продолжить контакты по вышеуказанной теме.
 
Напомним, ранее глава РФ провел переговоры по телефону с американским президентом Дональдом Трампом. Лидеры двух стран обсудили текущую ситуацию на рынке нефти и принимаемые меры по борьбе с COVID-19. Контакт состоялся по инициативе Вашингтона.
ЕТ

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