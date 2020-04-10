Кремль: вопрос санкций в телефонном разговоре Путина и Трампа не поднимался

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10 апреля 2020, 16:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Кремль, pixabay.com

В Кремле 10 апреля сообщили, что тема антироссийских санкций не поднималась президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом в рамках телефонной беседы в ночь на пятницу.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, говорили ли Путин и Трамп об ограничениях в отношении "Северного потока – 2" или "Роснефти", заявил, что данный вопрос не обсуждался.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что у президента Российской Федерации в ночь на 10 апреля состоялся телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом.