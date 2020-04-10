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В Кремле раскрыли детали разговора Путина, Трампа и саудовского короля по нефти

, 07:50 [ «Аргументы Недели» ]

В Кремле раскрыли детали разговора Путина, Трампа и саудовского короля по нефти
Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

В Кремле рассказали о телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом и королём Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом по вопросу добычи нефти.

В ходе разговора лидеры трех стран обсудили положение дел на рынках нефти, в том числе в рамках переговоров внеочередного министерского заседания в формате ОПЕК+ и предстоящей онлайн-встречи министров энергетики G20.

«Подтвержден настрой на координацию действий по стабилизации ситуации в глобальной торговле нефтью и минимизации негативного влияния волатильности нефтяных котировок на мировую экономику», - пояснили в пресс-службе Кремля.

Кроме того, Трамп назвал разговор с Путиным «хорошим», а также заявил, что страны близки к совершению сделки и все «скоро» будет известно. 

Ранее сообщалось, что переговоры стран ОПЕК перенесли на пятницу из-за позиции Мексики. 

БА
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