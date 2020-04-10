Мексика готова сократить добычу нефти на 100 тыс. барр., но отказалась от остальных предложений стран ОПЕК

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10 апреля 2020, 07:35 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Министр энергетики Мексики Росио Нале предложила сократить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+ в следующие два месяца. Об этом стало известно в четверг вечером, 9 апреля.

«Для того чтобы стабилизировать цену на нефть, Мексика на переговорах секретариата OПЕК предложила сократить добычу … С 1,781 млн баррелей в сутки, о которых мы докладывали в марте 2020 года, мы сократим [добычу] до 1,681 млн баррелей в сутки», - высказала она.

Однако агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что из-за позиции Мексики страны не смогли прийти к финальным договоренностям. Кроме того, 9-часовую видеоконференцию решили перенести на пятницу. Собеседник рассказал, что предлагалось в мае и июне сократить добычу на 10 млн барр. в сутки, с 1 июля - на 8 млн барр., а с 1 января 2021 до апреля 2022 года на 6 млн барр., но не одна идея не устроила латиноамериканскую страну.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия и Россия в ходе видеоконференции достигли договоренностей в вопросе сокращения нефти.