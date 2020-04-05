В Испании за сутки COVID-19 заразились более шести тысяч человек

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5 апреля 2020, 13:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

коронавирус в Барселоне, Xavi Bonilla/Keystone Press Agency

На территории Испании за минувшие сутки коронавирусом нового типа заразились более 6 тысяч человек. Соответствующую информацию утром в воскресенье, 5 апреля, предоставили в минздраве страны.

Уточняется, что за прошедшие 24 часа в Испании от коронавируса скончались 674 пациента.

Общее количество зараженных COVID-19 на территории страны достигло 130 759, жертвами коронавирусной инфекции стали 12 418 человек. К настоящему моменту госпитализированы более 58 тысяч человек, из которых на интенсивной терапии находятся 6,8 тысячи пациентов. Выздоровели 38 тысяч испанцев.